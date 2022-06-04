Прокуратура: троє людей вибухнули на російській міні на пляжі Херсонщини

У селищі Лазурне Херсонської області, в якому багато пансіонатів та баз відпочинку, росіяни замінували пляж, через що троє людей загинули, вибухнувши, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє прокуратура Херсонщини.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря у смт Лазурне.

3 червня троє людей, перебуваючи на пляжі поблизу пансіонату "Парус", вибухнули на міні.

Усі вони загинули на місці.

Правоохоронці звертають увагу громадян, що окупанти мінують риштування, пляжі та інші місцевості Херсона.