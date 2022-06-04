Радник мера: у Маріуполі загарбники зносять будинки та вивозять тіла на звалище

У захопленому Маріуполі загарбники розпочали пряме знесення будинків без розбору завалів, і якщо під завалами були тіла загиблих, вони вивозяться на звалище, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти розпочали пряме знесення будинків без розбору завалів… Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після зносу все вивозиться на звалище Лівобережного району. Якщо в будинках залишалися трупи, то вони разом зі сміттям вивантажені на сміттєвому полігоні», - написав Андрющенко.

Він зазначив, що перші будинки на пр. Єдності, 56-60 при посиленій охороні із залученням «державних волонтерів» вже знесено.

«Росіяни знищують докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у зруйнованих будинках... Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів», - наголосив радник мера.

Як повідомлялося, агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Маріуполь сьогодні без нормального енерго-, водо- та газопостачання. З початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тис. мирних жителів. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. мешканців.

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