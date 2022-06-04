Гайдай: у Сєвєродонецьку "кадирівці" несуть втрати, ЗСУ посувають окупантів

Росіяни кидають всі сили та резерви на захоплення Сєвєродонецька, українські захисники поступово відтісняють окупантів, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Важка ситуація залишається в області в цілому, а Сєвєродонецьк — це зараз концентрація бойових дій, тому що російська армія кидає всі сили, всі резерви свої саме на цей напрямок. Їм попередньо вдалося все ж таки захопити більшу частину міста, але зараз наші військові їх посунули, і вони, дійсно, отримують величезні втрати" , — сказав глава ОВА.

Він зазначив, що втрати мають навіть "кадирівці".