Єврокомісар: ЄС поки не розглядає запровадження ембарго на російський газ

Європейська комісія не виключає подальших санкцій проти Росії через війну в Україні, але нині не розглядає можливості запровадження ембарго для російського газу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні в інтерв'ю виданню La Stampa.

Він вважає, що хоча війна в Україні не буде виграна санкціями, шість пакетів санкцій ЄС вплине на російську економіку та владу.

"Офіційна позиція Єврокомісії полягає в тому, що жодних санкцій не виключено. Але на сьогоднішній день ми не говоримо про газову блокаду. Питання полягає в тому, щоб ударити по Росії, але так, щоб не завдати занадто великої шкоди нам", - заявив він.

Джентілоні пояснює, що війна має свою ціну.

"Бережіться: ніхто не думав перемогти його санкціями, тому що президент Росії Володимир Путін захоче вийти з нього лише за допомогою переговорів, які дозволять йому уникнути необхідності говорити, що він зазнав поразки", - наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європа має відмовитися від російського газу.

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Європейський союз не обговорюватиме ембарго на газ, який, за чутками, міг увійти до сьомого пакету санкцій проти Росії.