СБУ: "гауляйтеру" Чорнобаївської громади оголосили про підозру

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав гауляйтер росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської громади, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Його звуть Юрій Турулєв, і він – колишній керівник місцевої автостанції.

Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду т.зв. голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області

"Гауляйтер" не просто прихильник "російського світу", а й переслідує проукраїнсько налаштованих мешканців громади і незаконно розпоряджається комунальним майном".

За словами спікера СБУ, наразі гауляйтеру оголошено про підозру у колабораційній діяльності.

Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.