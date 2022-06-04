Словаччина відклала постачання гаубиць власній армії, щоб передати їх Україні

Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 до Збройних сил (ОС) Словацької Республіки поки невідома, пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль Какащикова, пише Aktuality.

"Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет" , - сказала вона.

Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук спочатку повинні були бути доставлені до середини грудня 2022 року.

Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2. Міністр оборони Ярослав Надь оцінив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дає можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.