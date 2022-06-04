У Харківській ОВА розповіли про ситуацію за добу
Голова Харківської ОВ Олег Синегубов розповів про ситуацію за добу
"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни у Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджено будинки, але без постраждалих. У Харківській області тривають бої."
"Ворог намагався вести наступ на Барвінковому та Святогірську. В Ізюмщині ворог наступав у напрямку Вернопілля та Богородичного. Всі атаки відбиті. Наші захисники утримують позиції."