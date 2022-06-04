УПЦ МП: через обстріли палає святиня на Донеччині
На Донеччині через російські обстріли масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру УПЦ МП.
"4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі. Інформації про загиблих та постраждалих на даний момент немає", – йдеться в повідомленні.