МВС: на Київщині ексгумовано понад 1,3 тисяч тіл цивільних

Після звільнення від російських загарбників на Київщині ексгумовано понад 1,3 тисяч тіл цивільних, повідомляє Новое время.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва.

Наразі жорстоко вбитих росіянами українців досі знаходять на Київщині.

"Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи" , — підкреслила вона.

Матвєєва зазначила, що досі особи більш ніж двох сотень загиблих не встановлено.