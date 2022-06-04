МЗС Польщі: ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ

Європейський Союз вже приступив до роботи над новими санкціями проти РФ. Це буде вже сьомий пакет з початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими - в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про Газпромбанк і використовується Росією у своїй промисловості" , - заявив він.

За його словами, також необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.

Раніше єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні заявив, що ЄС не розглядає можливість введення ембарго для російського газу.