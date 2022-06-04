СБУ заявила про ліквідацію каналу фінансування агентури РФ

Під час спецоперації в Київській області було нейтралізовано організоване злочинне угруповання, що діяло на користь спецслужб агресора. Про це йдеться у заяві СБУ, повідомляє Корреспондент.

Як зазначили у спецслужбі, зловмисники налагодили механізм переправлення грошей із РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи, зазначають у спецслужбі.

"За оперативними даними, схему використала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на провадження підривної діяльності проти України" , - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн гривень у гривневому еквіваленті, комп'ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

До складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які брали "замовлення" на купівлю, продаж або обмін електронних грошей із заборонених систем Росії. Ці незаконні операції проводилися у пункті обміну валют.

Організатору схеми повідомлено про підозру. Досудове розслідування продовжується.