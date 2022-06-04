Мер: у Миколаєві три людини загинули через обстріл росіян
Російські окупанти 4 червня обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини, повідомляє Українська правда.
Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики", – заявив він.
За словами мера, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки".
О 8 ранку 4 червня повідомлялося, що Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, про постраждалих не було відомо.