Мер: у Миколаєві три людини загинули через обстріл росіян

Російські окупанти 4 червня обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики" , – заявив він.

За словами мера, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки".

О 8 ранку 4 червня повідомлялося, що Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, про постраждалих не було відомо.