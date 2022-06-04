ДПСУ: російський літак випустив 6 ракет по Сумській області

Російський літак обстріляв ракетами прикордоння Сумської області, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Пообіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України. Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракет, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району" , – йдеться в повідомленні.

Крім цього, 4 червня з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів.

В одному випадку росіяни випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.