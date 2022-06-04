Папа Римський про візит в Украну: потрібен слушний момент

Папа Римський Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Візит понтифіка, за його словами, відбудеться у слушний момент, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я хотів би поїхати в Україну, але мені потрібно дочекатися слушного моменту" , - сказав Папа Римський у відповідь на запитання української дитини під час зустрічі з групою молоді у дворі Сан-Дамазо.

Понтифік додав, що найближчим часом він зустрінеться з українською владою, щоб з'ясувати, чи можливо це.

Нагадаємо, раніше у Ватикані заявили, що поки не бачать сенсу поїздки Франциска до Києва. При цьому сам понтифік заявляв про намір приїхати.