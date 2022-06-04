Енергоатом: окупанти не зможуть відключити Запорізьку АЕС

Відключити Запорізьку АЕС окупанти не зможуть, хоч неодноразово цим погрожують. Про це сказав голова НАЕК Енергоатом Петро Котін в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Багато експертів зараз спекулюють на тому, що відбувається на ЗАЄС. Персонал працює під тиском окупантів. Але на сьогодні відключення станції неможливе. Якщо вони поставлять весь персонал під дуло зброї, то можуть, як терористи, змусити працівників вимкнути станцію, але це буде актом ядерного тероризму.

Тому що разом з відключенням станції будуть зупинені всі насоси, які охолоджують активні зони реактора, їх там шість штук. Звичайно, це призведе до ядерної катастрофи, тому ми не вважаємо це можливим. І персонал буде до останнього робити так роботу, щоб блоки працювали безпечно, а це означає, що вони працюють на енергосистему України" , - наголосив він.

Котін додав, що персонал ЗАЕС працює під тиском окупантів, який останнім часом посилюється.