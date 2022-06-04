Bild: Зеленський удостоєний премії Карла Великого

Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Йому передадуть її у майбутньому.

Про це повідомляє Bild.

Ця нагорода вручається з 1950 року за особливий внесок в об'єднання Європи та міжнародне порозуміння.

Одними з перших лауреатів премії Карла Великого були Вінстон Черчилль та Конрад Аденауер. Серед її володарів також Ангела Меркель, Емманюель Макрон, Папа Римський Франциск. Премію за 2021 рік було вручено представникам білоруської опозиції Світлані Тихановській, Марії Колесниковій та Вероніці Цепкало.

За президента України Володимира Зеленського премію сьогодні символічно прийняла біженка з України, але щойно дозволить обстановка, засновники планують доставити нагороду до Києва.