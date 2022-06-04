В МВС розповіли, скільки знадобиться часу на повне розмінування України

На повне розмінування українських територій, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами.

Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки встигли очистити 30 тисяч квадратних кілометрів. Фахівці знешкодили 130 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисячі авіабомб.

Проте Монастирський наголосив, що це лише поверхневе розмінування. Небезпечними залишаються ліси та лісосмуги. Він закликав українців ознайомитися з правилами мінної безпеки, а також проводити розмови з дітьми.