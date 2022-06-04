Єрмак про удар по Святогірській лаврі: РФ має бути виключена з ЮНЕСКО

Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО, зокрема через те, що вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На жаль, російська вдарила сьогодні по Святогірській лаврі у Донецькій області. Був знищений Всесвятський скит - місце паломників та туристів" , - написав Єрмак.

Він також додав, що росіян потрібно зупинити. Для цього нам потрібно більше зброї від західних партнерів.