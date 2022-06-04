У США пояснили, чому входження Швеції і Фінляндії в НАТО не вигідно Росії
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ускладнить воєнний стан Росії. Це обмежить її вплив у Балтійському морі, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.
Він пояснив, що якщо дві скандинавські країни стануть членами військового альянсу, то Росія позбудеться точок впливу в Балтійському морі. Берегова лінія, за виключення російських Калінінграда і Санкт-Петербурга, буде оточена членами НАТО.
"Так що з точки зору Росії це буде дуже проблематично для них у військовому відношенні і буде дуже вигідно для НАТО", - сказав генерал.
Міллі також додав, що Балтійське море залишається важливим стратегічним регіоном і одним з найбільших морських шляхів світу.