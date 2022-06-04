Названо вартість переведення української залізниці на євроколію
Переведення однієї залізничної лінії в Україні на європейський стандарт може коштувати від 2 до 3 млрд доларів, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Про це заявив міністра інфраструктури Олександра Кубракова в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, дії Росії з блокування портів та вивезення українського зерна можуть призвести до голоду в світовому масштабі. Він також зазначив, що росіяни діють як "тотальні пірати".
"Їх не хвилює життя цих людей в Африці. Вони кажуть їм: "Нам на вас наплювати. Нас турбують лише санкції проти нас. Тепер ви заручники", - зазначив Кубраков.
Він також зазначив, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт Євросоюзу коштуватиме від 2 до 3 млрд доларів. При цьому необхідні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.
Нагадаємо, раніше було підписано меморандум про будівництво євроколії від станції Рава-Руська у Львівській області до кордону з Польщею.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.