Стефанішина: Ірландія підтримує заявку України на вступ до ЄС

В Ірландії підтримують ідею про те, що Україна має отримати статус держави-кандидата на вступ до Євросоюзу, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної за підсумками зустрічі з представниками влади Ірландії.

Зазначається, що українська чиновниця провела переговори з президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном, а також речниками обох палат парламенту.

"Учасники зустрічі обговорили спільні зусилля для мобілізації підтримки серед держав-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата" , - розповіла Стефанішина.

За словами голови уряду Ірландії Мікхола Мартіна, зараз для його країни важливо, щоб у ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.