Лавров поскаржився на НАТО через його плани по розширенню

У НАТО відповіли Москві на спроби втручатися у розширення Північноатлантичного альянсу, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю боснійсько-сербській телерадіокомпанії "Радіо та телебачення Республіки Сербської".

"Нам було сказано прямо і досить грубо: розширення Альянсу та можлива участь у цьому процесі України - це не наша справа, ми не повинні лізти у ці питання" , - сказав російський чиновник.

Нагадаємо, раніше голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ускладнить воєнний стан Росії. Це обмежить її вплив на Балтійському морі.