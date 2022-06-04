Азербайджан нарощує імпорт газу з Туркменістану через Іран

Азербайджан і Іран підписали меморандум про збільшення в два рази поставок газу через Іран. Документ підписали в Баку міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров і міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Передбачається, що нова угода дасть поштовх для співпраці в інших сферах, таких як транспорт, енергетика і торгівля. Поставки газу з Туркменістану в Азербайджан через Іран почалися в січні 2022 року. За укладеною в 2021 році тристоронньою угодою щорічний обсяг поставок становить 1,5–2 млрд кубометрів.