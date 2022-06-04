Ілон Маск за день втратив 17 млрд доларів: що сталося

Акції виробника електромобілів Tesla різко впали на 9% після того, як стало відомо про плани керівника компанії скоротити штат на 10%. За попередніми даними статки Ілона Маска після оприлюднення цієї інформації зменшилися майже на 17 млрд доларів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише Forbes.

Акції виробника електромобілів 3 червня опустилися на 9,2%, а статки бізнесмена зменшилися на 16,9 млрд доларів на тлі висловлювань про прийдешні скорочення. Статок бізнесмена оцінюється в 216,8 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Маск має намір скоротити 10% співробітників Tesla через погані очікування з приводу економіки. Також передбачається зниження кількості вироблених електромобілів.