Продажі нових автомобілів в РФ "обвалилися" майже в п'ять разів

Російські продажі нових легкових автомобілів в травні впали майже в п'ять разів щодо аналогічного періоду минулого року, зниження ринку склало 78 відсотків, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Всього придбано 27 458 легкових машин, що на два відсотки менше, ніж у минулому квітні. Ринок комерційного транспорту теж в мінусі: в травні 2022 року на облік в ГИБДД встали 8179 нових одиниць, на 58 відсотків менше, ніж роком раніше.

В останні місяці на російському ринку спостерігається тенденція зростання популярності китайських автовиробників, які тіснять європейців, які пішли з Росії або призупинили продажі.