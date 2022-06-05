Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у неділю, 5 червня, погода буде з сильними опадами. На всій території країни пройдуть дощі із грозами. До того частину регіонів накриє сильним штормовим вітром та відчутно похолодає, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

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На Заході України очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі йтиме сильний дощ, який закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до вечора. Температура повітря складатиме +19...+21 градус.

На Сході протягом усього дня буде хмарна та дощова погода. Вночі дощу не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 градусів

На Півночі також будуть йти дощі з грозами. Удень та вночі пройде дощ. Температура повітря складатиме +19...+22 градуси.

На Півдні протягом дня повітря прогріється до +20...+29 градусів.

У Києві похмура дощова погода триматиметься не весь день. Вранці та вдень очікується сильний дощ. Стовпчики термометра вночі покажуть +13...+15, вдень близько +20 градусів.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень можлива гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +18...+23.