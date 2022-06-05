Мери: війська РФ вранці обстріляли Київ та Краматорськ

У Києві зранку 5 червня пролунали вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, є поранений. Росіяни обстріляли також околиці Броварів та Краматорськ, повідомляє Ділова столиця.

Про обстріл Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.

О 05:01 лунала повітряна тривога. Було щонайменше 5 "прильотів", зокрема на Дарниці та Позняках.

Згодом Віталій Кличко повідомив, що "кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці".

Станом на 07:47, за даними Кличка, жертв у результаті ракетних ударів немає. Одну постраждалу особу госпіталізували.

Також сьогодні близько 6-ї години ранку російські війська здійснили обстріл територій поблизу Броварської громади Київської області.

"Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає" , — повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook.

Крім того, у ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.