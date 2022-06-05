ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила, повідомляє Українська правда.
Про це заявив очільник ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район. Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах", – повідомив він.
За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.