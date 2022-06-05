ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район. Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах" , – повідомив він.

За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.