Розвідка Британії: українці провели контратаки в Сєвєродонецьку

Збройні сили України провели контратаки у Сєвєродонецьку та зуміли зупинити просування російських сил, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності" , - йдеться у звіті.

За даними розвідки, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сепаратистських сил самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Ці війська погано оснащені і навчені, і не вистачає важкої техніки у порівнянні з регулярними російськими частинами.