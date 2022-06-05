Енергоатом: російська ракета критично низко пролетіла над Південноукраїнською АЕС
О 5:30 5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС, повідомляє Новое время.
Про це заявили у пресслужбі "Енергоатому".
Там зауважили, що такі дії - черговий акт ядерного тероризму з боку РФ. Припускається, що ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи.
"Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", — йдеться у повідомленні.