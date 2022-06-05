Енергоатом: російська ракета критично низко пролетіла над Південноукраїнською АЕС

О 5:30 5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС, повідомляє Новое время.

Про це заявили у пресслужбі "Енергоатому".

Там зауважили, що такі дії - черговий акт ядерного тероризму з боку РФ. Припускається, що ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи.