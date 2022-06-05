Гайдай: окупанти завдали по Лисичанську ракетного удару "Точкою-У"

Гайдай: окупанти завдали по Лисичанську ракетного удару "Точкою-У"
Фото: Владислав Фальшивомонетчик

Минулої доби російські окупанти продовжили обстріл Луганської області, у тому числі із застосуванням ракетних комплексів, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку… Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського та Мирної Долини, літаками Су-25 — по Устинівці. Ракетного удару з комплексу Точка-У завдано по Лисичанську", — розповів він.

За словами Гайдая, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.

"Внаслідок обстрілу армією РФ у своєму будинку у Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті дістали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу і відвезли до лікарні", — додав він.

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