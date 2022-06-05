Гайдай: окупанти завдали по Лисичанську ракетного удару "Точкою-У"
Минулої доби російські окупанти продовжили обстріл Луганської області, у тому числі із застосуванням ракетних комплексів, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку… Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського та Мирної Долини, літаками Су-25 — по Устинівці. Ракетного удару з комплексу Точка-У завдано по Лисичанську", — розповів він.
За словами Гайдая, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних жителів.
"Внаслідок обстрілу армією РФ у своєму будинку у Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті дістали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу і відвезли до лікарні", — додав він.