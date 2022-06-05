В ОПУ відповіли на заяви Угорщини про "психічні проблеми" Зеленського

В Офісі президента Володимира Зеленського назвали «дикими» висловлювання спікера угорського парламенту Ласло Кевера, який заявив про «психічні проблеми» українського лідера, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник голови ОПУ Андрій Сибіга.

"Народ завжди мудрий і знає століттями, як відповідати на зовсім неприйнятні, дикі висловлювання „недополітиків“ на кшталт нешановного глави державних зборів Угорщини: He who is guilty is the one that has much to say; Осла впізнаєш по вухах, а дурня — по балаканині; У короткого розуму мова довга" , — зазначив він.

Коментуючи слова Кевера про те, що угорській меншості в Україні нібито може щось загрожувати, Сибіга нагадав йому про воєнні злочини самих угорських військ проти українців під час Другої світової.

"На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей у чернігівському селі Корюківка — один з найжахливіших злочинів другої світової. Усі угорські солдати-фашисти були „психічно здорові“?" , — звернувся до нього представник ОПУ.

Водночас він висловив сумніви, що слова окремого політика у цьому випадку висловлюють позицію угорського народу.