El Pais: Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і ЗРК

Іспанія готова передати Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки "Leopard", повідомляє Європейська правда.

Про це пише іспанське видання El Pais із посиланням на урядові джерела.

"Згідно з джерелами в уряді, Іспанія готова зробити якісний стрибок у військовій підтримці України проти російського вторгнення. Якщо досі вона доставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети), то зараз готується постачання важкого озброєння" , - йдеться у статті.

За даними видання, Міноборони Іспанії вже завершує постачання до Києва батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide, які іспанська армія замінила іншою, більш досконалою системою.

Відвантаження системи, вироблених європейською ракетною компанією MBDA, очікує завершення переговорів через групу в Штутгарті, яка відповідає за координацію військової допомоги Україні.

Уряд Іспанії також готовий поставити Україні бойові танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі.

Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії.

За оцінками джерел, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії, але попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі.

Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових поводитися з цими бойовими танками. Спочатку навчання проходитиме в Латвії, де іспанська армія розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО.

На другому етапі навчання українських танкістів проходитиме вже на території Іспанії, додають джерела.

Пропозиція про зенітні комплекси та навчання танкістів була озвучена під час візиту до Києва 21 квітня іспанського прем'єра Педро Санчеса, але через складність операції тривалий час йшли переговори.

Після його візиту з Іспанії до Польщі вирушив корабель з новим вантажем озброєння для України, на борту якого було 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів.