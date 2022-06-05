У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій техніці та силі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1381 (+5),

бойових броньованих машин – 3392 (+13),

артилерійських систем – 686 (+6),

РСЗВ - 207,

коштів ППО – 95,

літаків – 210,

вертольотів – 175,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),

крилатих ракет - 122,

кораблів / катерів - 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23),

спеціальна техніка – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.