У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій техніці та силі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1381 (+5),
  • бойових броньованих машин – 3392 (+13),
  • артилерійських систем – 686 (+6),
  • РСЗВ - 207,
  • коштів ППО – 95,
  • літаків – 210,
  • вертольотів – 175,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),
  • крилатих ракет - 122,
  • кораблів / катерів - 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23),
  • спеціальна техніка – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.

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