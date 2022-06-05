У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ у живій техніці та силі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1381 (+5),
- бойових броньованих машин – 3392 (+13),
- артилерійських систем – 686 (+6),
- РСЗВ - 207,
- коштів ППО – 95,
- літаків – 210,
- вертольотів – 175,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),
- крилатих ракет - 122,
- кораблів / катерів - 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23),
- спеціальна техніка – 53 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.