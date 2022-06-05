ПК "Південь": на Миколаївщині збили дві російські ракети

У неділю вранці Миколаївська область зазнала масованої ракетної атаки ворога, українські захисники знищили 2 повітряні цілі РФ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні повітряного командування "Південь".

"Ранком 05 червня під час масованої ракетної атаки по Миколаївщині, воїнами повітряного командування "Південь" знищено дві ворожі крилаті ракети, випущені російською ударною авіацією.