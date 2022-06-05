ПК "Південь": на Миколаївщині збили дві російські ракети
У неділю вранці Миколаївська область зазнала масованої ракетної атаки ворога, українські захисники знищили 2 повітряні цілі РФ, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні повітряного командування "Південь".
"Ранком 05 червня під час масованої ракетної атаки по Миколаївщині, воїнами повітряного командування "Південь" знищено дві ворожі крилаті ракети, випущені російською ударною авіацією.
Загрози повторних ракетних ударів залишаються. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу", – йдеться в повідомленні.