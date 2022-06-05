Оператор ГТС: Україна може відмовитися від імпорту газу
Україна має реальну можливість повністю відмовитись від імпорту газу. Це можна зробити за рахунок розвитку власного видобутку газу та виробництва біогазу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.
"Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу - до 8 млрд кубометрів біогазу на рік", - написав він.
У якості прикладу він навів Данію, 27% газу у мережах - біогаз, за останні 5-6 місяців спостерігається стабільне зростання.
За й ого словами, Данія розраховує мати 100% зелену газову систему у 2030-2035 роках.
Біогаз - газ, який утворюється при мікробіологічному розкладанні метановим бродінням біомаси чи біовідходів (розкладання біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих і рідких органічних відходів. Добувають з відходів тваринництва, харчової промисловості, стічних вод та твердих побутових відходів.
Нагадаємо, "Газпром" з 1 червня припинив поставки в Данію за контрактом з компанією Orsted після того, як компанія відмовилася від його вимог платити за газ в рублях.