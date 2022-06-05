ОВА: Сєвєродонецьк поділений навпіл, ЗСУ взяли у полон 8 окупантів
Українські військові посувають окупантів у Сєвєродонецьку, наразі ЗСУ контролюють 50% міста, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинуто, місто поділено навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян", — сказав Гайдай.
Він також додав, що загарбники кинули усі сили на захоплення міста і траси Лисичанськ — Бахмут.
"Усі резерви ворожої армії наразі спрямовані на захоплення Сєвєродонецька й траси Лисичанськ — Бахмут аби виконати до 10 червня завдання російського генерала Олександра Дворнікова", — додав очільник ОВА.