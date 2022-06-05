ОВА: Сєвєродонецьк поділений навпіл, ЗСУ взяли у полон 8 окупантів

Українські військові посувають окупантів у Сєвєродонецьку, наразі ЗСУ контролюють 50% міста, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинуто, місто поділено навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян" , — сказав Гайдай.

Він також додав, що загарбники кинули усі сили на захоплення міста і траси Лисичанськ — Бахмут.