Синєгубов: росіяни намагаються втримати позиції і наступати на Харківщині
На Харківському напрямку російські війська намагаються втримати раніше захоплені території, безуспішно роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини.
Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
З важкої зброї обстріляно Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає.
Також ворог обстріляв населені пункти Чугуївського району. В м. Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка.
"На території Харківщини тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції наших захисників та втримати раніше захоплені території.
У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси. У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. Наші збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", – заявив він.