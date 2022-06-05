Франція домовляється з ОАЕ про постачання замість російської нафти

Франція веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти. Контракти потрібні для заміни закупівель російської нафти, які припиняться після введення заборони Європейського Союзу через вторгнення Путіна в Україну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер в інтерв'ю радіо "Europe 1".

"Йдуть переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті" , - сказав Ле Мер.

Нагадавши, Європейський Союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Обмеження були введені на нафту, експорт і радіомовлення агресора.