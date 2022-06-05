Путін пригрозив ударами по нових цілях в Україні

Президент РФ Владімір Путін попередив Захід, що Росія завдасть нових ударів по цілям, якщо США почнуть постачати Україні ракети більшої дальності, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

"Якщо будуть поставлятися — з цього ми робитимемо відповідні висновки та застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдаємо" , — сказав Путін.

Він також сказав, що постачання США та іншими західними державами ракетних систем залпового вогню не змінює розстановку сил, оскільки Збройні сили України мали російське та радянське озброєння зі схожою дальністю вогню, такі як "Град", "Смерч" та "Ураган".