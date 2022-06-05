У МЗС відреагували на заяви спікера парламенту Угорщини щодо Зеленського

Міністерство закордонних справ України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

У МЗС зазначили, що подальша оцінка слів Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.

"А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла" , - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.