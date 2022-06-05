ОВА: 66 людей вмовили і таємно евакуювали з Лисичанська
Захисники змогли вмовити і без анонсу евакуювати 66 людей, з яких 6 дітей із Лисичанська Луганської області, повідомляє Українська правда.
Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай.
"З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток. Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", – заявив він.
Гайдай просить тих, хто залишився, бути в укриттях – обстріли не вщухають.