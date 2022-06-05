Генштаб: РФ випустила по Києву п’ять крилатих ракет Х-22

По Києву було випущено 5 крилатих ракет Х-22, одну знищили підрозділи ППО, решта влучила в об'єкти інфраструктури, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні, 5 червня, близько 6 години ранку, збройні сили російської федерації здійснили пуски 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена підрозділом Протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України. Решта - влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі, які виникли внаслідок удару, локалізовано. Небезпеки немає.