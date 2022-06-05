У "ДНР" хочуть розстріляти трьох полонених іноземців

Бойовики так званої "ДНР" викрали та "судитимуть" трьох іноземців, які нібито брали участь у обороні України від російської агресії. Їм загрожує "смертна кара", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні так званої "генеральної прокуратури "ДНР".

Бойовики кажуть, нібито вони закінчили "розслідування кримінальної справи" проти іноземців – громадян Британії Шона Піннера та Ендрю Гілла, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма.

За словами окупантів, троє чоловіків "за винагороду брали участь у збройній агресії України із захоплення влади у "ДНР".

Найближчим часом відбудеться перше "судове засідання".

Бойовики пишуть, що до трьох іноземців "може бути призначений винятковий захід – смертна кара".

Відзначимо, згідно з міжнародним правом – це викрадення, іноземці там полонені, а "суд" не має юридичної сили. Вбивство полонених вважається воєнним злочином та не має термінів давності розгляду.