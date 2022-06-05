FT: британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами

Найбільші юридичні компанії Великої Британії почали відмовлятись працювати з російськими клієнтами на тлі війни в Україні, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

При цьому, британські юристи можуть працювати з росіянами, які перебувають під санкціями, якщо отримають спеціальну урядову ліцензію, але багато хто побоюється продовжувати співпрацю.

"Є ознаки того, що юридичні фірми уникають роботи з Росією, частково з причин репутації" , - пояснив юрист Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

За словами юриста LK Law Адама Гривза, багато фірм з побоюванням ставляться до потенційних клієнтів із Росії незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції.

Він додав, що не сподівається на повернення російських позовів до Лондона у довгостроковій перспективі і припускає, що вони перемістяться до Дубая та Сінгапуру.

При цьому раніше Високий суд Лондона мав особливу популярність у позивачів з Росії.

За даними Portland Communications, за 12 місяців до березня 2022 року росіяни були другою за чисельністю групою позивачів, які використовували англійські суди для вирішення комерційних суперечок, поступаючись лише громадянам Великої Британії.

При цьому, небажання юристів працювати з Росією вже торкнулося кількох гучних справ.

Так, у квітні компанія Freshfields повідомила, що припиняє діяти на користь ВТБ, що потрапив під санкції. Банк є відповідачем у справі, порушеній Мозамбіком у зв'язку зі скандалом із так званими "тунцевими облігаціями". Розгляд у цій справі призначено на 2023 рік.

Водночас американська юридична фірма White & Case повідомила у квітні Високому суду Лондона, що перестане представляти інтереси РФ у справі, пов'язаній із позовом колишніх акціонерів ЮКОСу, які звинувачують Москву у незаконній експропріації активів нафтової компанії.