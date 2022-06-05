В "Укрзалізниці" підтвердили, що РФ ударила по Дарницькому вагоноремонтному заводу

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, але жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Сьогодні зранку російські війська вчергове обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва. В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі.

Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару" , – заявив він.

Камишін пояснює, що УЗ не робила ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався.

"Та не промовчало російське Міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия" , – відзначив Камишін.

Голова правління "УЗ" наголосив, що це є абсолютною нісенітницею і повідомив, що готовий продемонструвати журналістам, що ніяких танків на ДВРЗ немає.

"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції.