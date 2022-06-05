Гетманцев анонсував законопроект про знищене майно, придбане у кредит

Українцям, які втратили майно через вторгнення Росії в Україну, можуть списати заборгованість за споживчими кредитами, повідомляє Новое время.

Депутати Верховної Ради України розроблять законопроєкт про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

"У ВР внесемо законопроект протягом наступного тижня" , - написав у своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, розробку такого проєкту Закону України вже погоджено з головою Національного банку України та прем'єр-міністром.