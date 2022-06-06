США і Південна Корея запустили ракети після випробувань КНДР

США і Південна Корея здійснили тестові ракетні пуски у відповідь на випробування КНДР. По різних цілях були пущені вісім ракет.﻿ Про це, із посиланням на Yonhap, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Спільний запуск США і Південною Кореєю ракет класу "земля-земля" продемонстрував здатність і готовність завдати негайних високоточних ударів по джерелах провокацій, заявили в комітеті начальників штабів.

За інформацією південнокорейських військових, в неділю КНДР провела запуск восьми балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря.

Комітет начальників штабів вказує на кілька стартових точок, в тому числі місцевість біля аеропорту Сунан в Пхеньяні, околиці міста Кечхон в провінції Пхенан-Намдо, повіт Тончхан в провінції Пхенан-Пукто, Хамхин в провінції Хамген-Намдо.