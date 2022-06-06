Президент ЄІБ назвав умову для швидкого відновлення України

Для якнайшвидшого відновлення України необхідно, щоб гуманітарна допомога і відновлення проходили паралельно.﻿ Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Гоєр у ефірі телемарафону, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Як тільки ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюся, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я коли-небудь бачив. Для цього нам необхідна підтримка всього міжнародного співтовариства" , - зазначив Гоєр.

Він також додав, що налаштований оптимістично. За його словами, коли в Україні почнеться відновлення зруйнованих територій, то українці відбудують все ще краще.

Гоєр заявив, що Європейська комісія разом з урядом України працюють над платформою для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facilit.

Дана платформа буде акумулювати грантову допомогу та кредитні пропозиції. При цьому Гоєр додав, що Європейський інвестиційний банк готовий підтримати цю ініціативу.

Президент ЄІБ додав, що інвестори повинні бачити, що Україна готова не тільки до відновлення, але і до усунення перешкод, які можуть з'явиться. Він зазначив, що важливою умовою є дотримання верховенства права. І це ключовий момент, без якого інвестори не прийдуть в країну.