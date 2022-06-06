Гайдай: у Сєвєродонецьку точаться вуличні бої

Російські війська штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді. Також окупанти обстрілювали інші населені пункти Луганщини, повідомив﻿ голова ОВА Сергій Гайдай.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. метрів у Лисичанську. Як повідомив очільник ОВА, війська РФ обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів.

Крім пекарні, постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька.

Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Кількість зруйнованих будівель у Сєвєродонецьку порахувати складно, оскільки там точаться вуличні бої, додав Гайдай.

Після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Як зазначив Гайдай, окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.